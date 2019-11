“ArtcomVida”, um projeto de curtas-metragens realizadas e protagonizadas pelos seniores das IPSS do concelho de Anadia, leva ao Cineteatro Anadia, nos dias 7, 8, 14 e 17 de novembro, a partir das 14h, a mostra dos filmes produzidos.

Esta iniciativa, da responsabilidade da Rede Social de Anadia, vem sendo desenvolvida ao longo dos últimos meses, com o apoio do Município de Anadia, e culmina agora num evento especial, cujo programa se estenderá por três momentos distintos.

Assim, o primeiro acontece nos dias 7 e 8 de novembro, com a apresentação das 14 curtas-metragens que têm como principais protagonistas os idosos de outras tantas instituições de ação social do concelho.

Um segundo momento será a atribuição dos prémios (“Óscares”) aos melhores filmes, nas diversas categorias, cuja cerimónia está agendada para o dia 14 de novembro, a partir das 14h, no Cineteatro Anadia.

Finalmente, um terceiro momento que acontece, no dia 17 de novembro, domingo, pelas 14h, onde terá lugar uma sessão de exibição das curtas-metragens aberta à comunidade e famílias.

Todos os interessados poderão assistir a esta sessão, que é gratuita, mas sujeita a inscrição, que deverá ser efetuada até ao dia 13 de novembro, no Gabinete de Ação Social, presencialmente (Centro Cultural, no Vale Santo, em Anadia), ou pelo telefone 231 510 486/4, ou, ainda, por correio eletrónico, através do endereço redesocial.m.anadia@gmail.com.

“ArtcomVida” tem como objetivos incentivar a produção de filmes, enquanto meio de expressão e comunicação individual e coletiva que promove o bem-estar, evidenciar os benefícios das práticas artísticas para a qualidade de vida dos seniores, promover a valorização social dos idosos mediante a divulgação e reconhecimento das obras produzidas perante a comunidade, e, ainda, favorecer e potenciar trocas de experiências e conhecimentos entre os participantes, bem como promover momentos de diversão e de convívio.