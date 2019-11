O projeto BiblioEscola deu início à sua 12.ª edição, no passado dia 8 de novembro, com a cerimónia de abertura a decorrer na escola EB1 de Amoreira da Gândara (Chãozinho), em ambiente festivo.

A iniciativa tem como principal objetivo levar livros recomendados pelo Plano Nacional de Leitura, disponibilizados pela Biblioteca Municipal de Anadia, a todos os alunos que frequentem o ensino pré-escolar e o 1.º ciclo do Ensino Básico do Município, tendo, ao longo dos anos, conseguido uma adesão muito significativa por parte de professores e educadores.

O BiblioEscola cumpre, assim, a sua missão principal, que é apoiar a educação formal e promover hábitos de leitura desde tenra idade.

O evento, que contou com a presença de representantes de várias entidades da área da Educação, foi um momento de grande satisfação para todos, inclusive para as professoras que enalteceram a continuidade da iniciativa.

As boas-vindas foram dadas pelos alunos do pré-escolar e do 1.º ciclo, que brindaram todos os presentes com um pequeno espetáculo de elogio ao Livro e à Leitura.

