Esteve tão perto o sonho e uma prenda de Natal antecipada. O Anadia esteve a uma “bola” do sorteio dos oitavos de final da Taça de Portugal de jogar com o Benfica, ou até contra o Braga, as duas últimas duas bolas sorteadas, naquele que é o jogo grande. Foi o Varzim Sport Club, da Liga Pro, a calhar aos Trevos, jogo agendado para a Póvoa do Varzim no dia 18 de dezembro, às 20h30. Três anos depois (25 de setembro de 2016), na época 2016/2017, o Anadia volta a jogar com os poveiros. Na altura, em Anadia, o jogo ficou empatado sem golos no final dos 120 minutos, tendo o Varzim ganho por 4-2 na lotaria das grandes penalidades. A equipa comandada por Paulo Alves, que ocupa a 7.ª posição na Liga Pro, até chegar a esta fase da competição, eliminou o Caldas fora (1-0) e em casa, pelo mesmo resultado, Estoril e Loures.

Vasco Oliveira, presidente do Anadia, disse ao JB que o sonho de jogar com o Benfica, e mesmo até contra o Sp. Braga, esteve tão perto e seria a cereja no topo do bolo. “Foi por uma unha negra. Vamos à Póvoa de Varzim com o claro objetivo de ultrapassar esta eliminatória”, disse o líder anadiense no final do sorteio realizado na Cidade do Futebol, na última terça-feira.