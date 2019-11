No próximo sábado, dia 30, a Confraria dos Enófilos da Bairrada está de parabéns ao celebrar 40 anos de existência. A data vai ser assinalada com o tradicional Capítulo, no Palace do Bussaco, onde será também lançado um vinho branco comemorativo das quatro décadas de vida da Confraria.

Célia Alves, presidente dos Enófilos da Bairrada, destaca ser este “um dos projetos que consta do programa da atual direção da Confraria”, empenhada em criar um vinho comemorativo das quatro décadas de existência da Confraria e da Região da Bairrada enquanto região demarcada. “Foi neste sentido que a Confraria criou um grupo de trabalho com vista à elaboração de um vinho branco com as castas Bical, Maria Gomes, Cercial, Arinto e Rabo-de-Ovelha”, explicou, sublinhando que, para tal, a Confraria contou com a colaboração de vários produtores da Bairrada que contribuíram com as suas uvas para a produção deste vinho exclusivo, cuja edição terá apenas 979 garrafas, de 75 cl e 120 magnuns.

“Num registo inédito, a Confraria acompanhou todo o processo desde a raiz, ou seja, desde a escolha das uvas até à garrafa”, clarificou Célia Alves, que não deixa de agradecer a colaboração dos produtores da Bairrada para a concretização deste projeto.