O Cineteatro Anadia acolhe esta sexta-feira, dia 22 de novembro, pelas 21h30, mais um grande espetáculo de música portuguesa.

O cantor Mário Mata, autor de “Não há nada p’ra ninguém”, convida para este concerto José Cid, recentemente laureado, pela Academia Latina de Gravação, com o Grammy Latino de Excelência Musical. São ainda convidados Chico Martins (guitarra), o Grupo Coral Oásis e a Orquestra Desigual da Bairrada.

Neste seu regresso à estrada, Mário Mata apresenta um espetáculo enérgico, cheio de surpresas, onde dá a conhecer os seus êxitos mais populares, incluindo as canções do seu mais recente trabalho “Regresso”.

Para abrilhantar ainda mais a noite, o espetáculo conta com a presença do músico da nossa praça, José Cid, que, no passado dia 13 de novembro, em Las Vegas, foi distinguido com o Grammy Latino de Excelência Musical. O cantor, que vive em Mogofores, irá apresentar alguns dos seus grandes êxitos para gáudio dos seus inúmeros fãs.

O guitarrista Chico Martins, o Grupo Coral Oásis e a Orquestra Desigual da Bairrada são outras das presenças no concerto. Espera-se uma noite de música cem por cento portuguesa que levará, certamente ao rubro o público presente.

Os bilhetes podem ser adquiridos no Cineteatro Anadia no dia do espetáculo, a partir das 14h. O bilhete tem o custo de 12 euros, estando reservado um desconto de 50% aos portadores dos cartões Anadia Jovem e Anadia Sénior. Os ingressos estão também disponíveis na bilheteira online – BOL (www.bol.pt), nos CTT, Fnac, Worten e noutros postos BOL.