Ingredientes

• 2 alhos franceses

• 2 batatas

• 4 dentes de alho

• 1 cebola

• 100 g de margarina

• 1 kg de abóbora

• 8 fatias finas de pão tipo alentejano

• 5 dl de leite

• 5 dl de água

• 2dl de natas

• 2 colheres de sopa de vinagre de vinho tinto

• Sal

• Pimenta de moinho

• 100 g de queijo ralado

• Coentros ou salsa picados

Preparação

Corte os alhos franceses em rodelas. Lave e escorra-os bem. Descasque e corte as batatas em cubinhos. Descasque e pique os dentes de alho e a cebola. Leve os legumes preparados ao lume, numa panela, com metade da margarina. Deixe-os estufar suavemente, tapados, até estarem moles. Junte a abóbora cortada em pedaços. Tape de novo e deixe suar durante 5 minutos.

Regue com a água e o leite e coza durante 30 minutos.

Entretanto, ligue o forno e torre levemente as fatias de pão de ambos os lados.

Reduza a sopa a puré com a varinha mágica e adicione as natas e a restante e margarina. Tempere com sal, pimenta moída na altura e o vinagre. Misture bem.

Distribua a sopa por tigelas que possam ir ao forno. Por cima, coloque as fatias de pão torrado e polvilhe com o queijo ralado. Leve a gratinar no grelhador do forno até o queijo estar derretido.

Sirva a sopa imediatamente, polvilhada com os coentros ou salsa, picados.