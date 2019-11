Vagos conquistou dois galardões na 12.ª edição do Art&Tur – Festival Internacional de Cinema de Turismo, que este ano decorreu em Torres Vedras, com a participação de cineastas oriundos de cerca de 52 países. Na competição nacional, que registou a presença de 112 filmes a concurso, os filmes promocionais do município, “How Far Do You Go” e “Museu do Brincar”, obtiveram o 2.º lugar nas categorias “Lugares de Sonho” e “Turismo Cultural”.

Distinção que, na opinião da vereadora responsável pelos pelouros do Turismo e Comunicação, constitui “motivo de orgulho” para o município de Vagos, que continua a apostar no trabalho de “qualidade” que tem produzido. Citada na nota publicada nas redes sociais da autarquia, Sara Caladé, que acredita “nas enormes potencialidades do concelho”, reconhece que “no âmbito da nossa estratégia de marketing territorial, quisemos fazer uma campanha promocional, em vários idiomas, que refletisse as potencialidades de Vagos nas vertentes turísticas, culturais, económicas e desportivas”. O que, na prática, “irá traduzir-se numa divulgação nacional e internacional de grande importância para Vagos”, acrescenta a vereadora.