Desafios do turismo interno em Portugal debatido em Anadia

O Centro de Alto Rendimento de Anadia – Velódromo Nacional, em Sangalhos, Anadia, recebe por estes dias o Fórum “Vê Portugal”, promovido pela Turismo Centro Portugal, com o apoio do Município de Anadia.

O evento, subordinado ao tema “O Turismo Interno na Estratégia Turismo 2035”, debate os caminhos e desafios do turismo interno em Portugal.

Na sessão de abertura que decorreu esta manhã, a presidente da Câmara Municipal de Anadia, Teresa Belém, realçou a importância para o concelho de acolher um evento com esta envergadura e abrangência em termos de promoção turística.

“A vossa presença permite que as potencialidades turísticas deste concelho sejam reconhecidas e valorizadas por quem as conhece, sendo simultaneamente uma janela de oportunidade para convidar a visitar e a conhecer o concelho” afirmou.

A edil anadiense deu ainda a conhecer às centenas de pessoas presentes as potencialidades do concelho, nomeadamente nas áreas da Saúde e Bem-Estar, com ênfase para as Termas da Curia e de Vale da Mó, a Gastronomia e Vinhos, com as marcas Anadia Capital do Espumante e Bairrada onde o Enoturismo ganha o seu espaço.

Teresa Cardoso referenciou os vários museus existentes no concelho e que “enriquecem o património cultural”, realçando ainda a vertente do Turismo Religioso, nomeadamente “os percursos associados aos caminhos de Fátima e de Santiago, bem como o Santuário Mariano dos Salesianos e a recente Capelo de Éfeso”.

Destacou ainda a importância do Centro de Alto Rendimento na dinamização do Turismo Desportivo, dando nota dos principais sucessos alcançados, em termos desportivos, ao longo destes 15 anos de existência.

O presidente do Turismo Centro Portugal, Rui Ventura, agradeceu ao Município a disponibilidade para acolher este evento. “A realização deste Fórum em Anadia é também um reconhecimento de todo o trabalho que o Município tem vindo a realizar ao longo dos vários anos na promoção do turismo”.

Rui Ventura realçou o “aumento significativo” do número de dormidas no primeiro quadrimestre deste ano na Região Centro, comparativamente com períodos homólogos, o que no seu entender “perspetiva um bom ano turístico”.

Por outro lado, congratulou-se com o facto deste evento contar com a participação de todas as Entidades Regionais de Turismo do continente, permitindo assim “um trabalho mais alargado e conjunto, concertando ideias, debatendo a internacionalização e a promoção do turismo interno, com o intuito de atingir resultados ainda mais positivos na próxima década”.

O presidente da Confederação do Turismo de Portugal, Francisco Calheiros, chamou a atenção dos responsáveis para a importância de “criar condições estruturais”, afim de responder ao crescimento, considerando “urgente” a construção do novo aeroporto.

O Secretário de Estado do Turismo, Pedro Machado, deu a conhecer os bons resultados do setor, afirmando que este ano “assistimos provavelmente ao melhor quadrimestre de sempre do turismo em Portugal”, considerando o turismo interno “como um pilar fundamental para o crescimento sustentável da atividade turística”.

Promovido pela Turismo Centro Portugal, o evento reúne anualmente especialistas nacionais e internacionais para debater as melhores práticas, tendências e estratégias que moldam o presente e o futuro do turismo no território português.