Só Oliveira do Bairro e Vagos cresceram em número de PME Excelência

Na Bairrada, o número de PME Excelência baixou: passou de 97 em 2023 para 82 em 2024.

Oliveira do Bairro e Vagos são os dois concelhos onde o número de PME Excelência cresceu relativamente ao ano anterior. Oliveira do Bairro passa a ter 13 PME Excelência, mais 2 do que em 2023; Vagos tem agora 12, quando em 2023 eram 9.

Na edição de 2024, no país, foram reconhecidas 3.925 empresas como PME Excelência e provenientes dos mais variados setores de atividade. Em conjunto, estas empresas asseguram 125.729 postos de trabalho em todo o país.

A cerimónia de entrega destas distinções realizou-se no passado mês de novembro, em Guimarães. Recorde-se que esta é uma iniciativa conjunta do IAPMEI e do Turismo de Portugal, que reconhece o mérito e a solidez das empresas que mais se destacaram no tecido empresarial português.

Os distritos de Lisboa (817 empresas; 20,8%), Porto (725; 18,5%), Braga (364; 9,3%) e Faro (315; 8%) destacam-se como os territórios com maior número de empresas distinguidas com este estatuto.

A nível setorial, o Comércio e a Indústria continuam a liderar em representatividade no universo PME Excelência 2024, com 961 (24,5%) e 841 empresas (21,4%), respetivamente. Seguem-se os setores do Turismo, com 787 empresas (20,1%), dos Serviços, com 549 (14%), e da Construção e Imobiliário, que reúne 543 (13,8%).

Em termos de dimensão empresarial, a grande maioria das distinguidas são pequenas empresas, que representam 72,3% (2 839) do total. As médias empresas correspondem a 21,2% (833), enquanto as microempresas somam 6,4% (253) das distinções atribuídas.