Encontro em Cantanhede destaca o potencial das incubadoras sociais académicas na inovação e educação

Dia dedicado a discutir o papel do conhecimento académico na democratização da inovação social. O encontro pretende também dar visibilidade às práticas que aproximam investigação, comunidade e impacto social.

O auditório do Biocant Park, em Cantanhede, vai acolher um encontro denominado “Investigação, inovação e educação: o potencial das incubadoras sociais académicas”, no dia 5 de dezembro, pelas 9h.

A Incubadora Social e de Investigação e Inovação (ISII) é um Centro para o Empreendedorismo de Impacto criado no âmbito do programa Portugal Inovação Social 2030, desenvolvido pelo Centro de Estudos Sociais em parceria com a Universidade de Coimbra e com a Faculdade de Economia.

Durante o encontro vai ser dada visibilidade às dinâmicas das incubadoras académicas e explorar novas formas de colaboração entre ciência, cultura e sociedade.

Será um dia dedicado a apresentar as potencialidades e os desafios das incubadoras académicas, tanto em Portugal como no estrangeiro, e a discutir o papel do conhecimento académico na democratização da inovação social. O encontro pretende também dar visibilidade às práticas que aproximam investigação, comunidade e impacto social.

O programa destacará ainda a relevância das ciências sociais e humanas para o desenvolvimento regional e o contributo das universidades para o empreendedorismo de impacto, reforçando a importância de novas formas de colaboração entre academia e sociedade.

O evento reunirá entidades de relevo nacional e europeu, entre as quais organismos públicos, incubadoras de inovação social, instituições académicas, agentes culturais e outras organizações sociais, num momento de partilha, reflexão e construção de parcerias estratégicas e conhecimentos.

Este evento é público e gratuito, mediante inscrição prévia.