De 25 a 28 de outubro e na companhia de alguns produtores de vinho, a Bairrada “vestiu” a sua nova identidade e rumou a Lisboa, marcando presença no maior evento vínico do país, o ‘Grandes Escolhas Vinhos & Sabores’, que decorreu na FIL.

Quatro dias para dar a conhecer e provar algumas das novidades vínicas da região. O primeiro dia foi de pompa e circunstância, com a cerimónia de entrega dos prémios do Concurso de Vinhos “Escolha da Imprensa 2019”.

Num total de 380 referências a concurso, o Concurso premiou 115 vinhos: 13 espumantes; 32 brancos, 7 rosés, 51 tintos e 12 generosos.

Bairrada arrecada

10% dos prémios

Com 11 néctares galardoados – todos com certificação da Comissão Vitivinícola da Bairrada; nove com Denominação de Origem Bairrada e dois com selo IG Beira Atlântico –, a Bairrada arrecadou 10% dos prémios.

Um bom destaque, tendo em conta que é uma das mais pequenas regiões demarcadas do país. Nota ainda para o facto de conseguir ter vinhos distinguidos em quatro das cinco categorias. A primazia foi dada aos espumantes: entre os 13 premiados, com várias origens, seis são desta região demarcada. A esta produção-bandeira da Bairrada, juntam-se os vinhos – um rosé, um branco e três tintos.

O júri do Concurso de Vinhos “Escolha da Imprensa 2019” laureou com o ‘Grande Prémio’ o espumante ‘Montanha Grande Cuvée Bairrada Baga & Chardonnay branco 2010’ (Caves da Montanha). Além do grande vencedor, foram galardoados outros quatro DO Bairrada – ‘Kompassus Grande Reserva Pinot Noir & Baga branco 2014’ (Kompassus); o ‘Marquês de Marialva Cuvée Baga Bairrada branco 2014’ (Adega de Cantanhede), o ‘Quinta do Poço do Lobo Arinto Chardonnay branco 2016’ (Caves São João) e o ‘RS Baga Bairrada branco 2017’ (Rama & Selas) – e um IG Beira Atlântico, o ‘M&M Gold Edition branco’ (Cave Central da Bairrada).

Por sua vez, na lista dos rosés consta o ‘Quinta do Poço do Lobo Pinot Noir Reserva 2018’ (Caves São João). Nos vinhos brancos, o ‘Prémio Escolha da Imprensa 2019’ foi para o ‘Q Encontro 1 2014’, da Quinta do Encontro, produtor igualmente contemplado na lista dos tintos, com o ‘Encontro 1 tinto 2011’. Na mesma categoria está também o ‘M Marquês de Marialva Grande Reserva 2013’ (Adega de Cantanhede). A estes quatro DO Bairrada junta-se o ‘Quinta de Foz de Arouce Vinhas Velhas de Santa Maria 2015 (Conde Foz de Arouce Vinhos), um IG Beira Atlântico tinto.