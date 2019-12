A programação de Natal de Anadia encerra, no próximo dia 10 de janeiro de 2020, pelas 21h30, no Cineteatro Anadia, com o tradicional Concerto de Ano Novo e Reis pela Orquestra Filarmonia das Beiras (OFB), dirigida pelo Maestro António Vassalo Lourenço e que, este ano, tem como convidados o tenor Carlos Guilherme e a soprano Isabel Alcobia.

O concerto constitui um dos momentos marcantes da temporada musical da orquestra, não só pelo extraordinário clima festivo que rodeia este programa, mas também pela habitual participação do público que, ano após ano, atende com entusiasmo para festejar a chegada do Ano Novo.

Tal como em Viena, soarão as mais conhecidas Valsas, Polcas e Marchas de Strauss, selecionadas para fazer entrar o Novo Ano em ritmo festivo.

Os bilhetes, que têm um custo de 11 euros, estando reservado um desconto de cinquenta por cento para os portadores dos cartões Anadia Jovem e Anadia Sénior, já se encontram à venda e podem ser adquiridos no Cineteatro Anadia às sextas-feiras e sábados, das 20h às 23h, e no dia do espetáculo, a partir das 14h.

Os ingressos estão também disponíveis na bilheteira online – BOL (www.bol.pt), nos CTT, Fnac, Worten e noutros postos BOL.