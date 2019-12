O Município de Anadia comemorou, no passado dia 27 de novembro, o Dia Internacional da Cidade Educadora, que se celebra a 30 de novembro, e que este ano teve como lema “Escutar a cidade para a transformar” e cujas atividades decorreram na Biblioteca Municipal.

A sessão começou com a vereadora da Câmara Municipal de Anadia, com o pelouro da Educação, Jennifer Pereira, a dar as boas-vindas a todos os presentes, tendo elogiado os trabalhos realizados pelos jovens do “Projeto Ser+”, para assinalar a 4.ª Edição do Dia Internacional da Cidade Educadora.

A autarca explicou ainda que a efeméride foi comemorada no concelho a 27 de novembro, tendo em conta o facto de o dia 30 de novembro calhar a um sábado.

A edil anadiense, Teresa Cardoso, teceu algumas considerações sobre a importância desta data, lendo de seguida o Manifesto. A atividade prosseguiu com a apresentação dos trabalhos levados a cabo por dois projetos municipais que envolveram jovens e seniores, designadamente “Leituras sem Idade” e “Ser+ em Anadia!”. Ambos deram a conhecer, os mais novos, através de uma maquete, e os mais velhos, através de mensagens, desejos que gostariam de ver concretizados na cidade de Anadia.

Ainda no decorrer da sessão, teve lugar a apresentação de um vídeo com o Hino do Dia Internacional da Cidade Educadora, o qual mostrou os jovens a realizarem os respetivos trabalhos.

