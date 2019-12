O Município de Anadia assinou no passado dia 25 de novembro, em Aveiro, com a Associação Zero, o protocolo para a implementação do projeto “Pegada Ecológica dos Municípios Portugueses”, em parceria com a Universidade de Aveiro.

Este programa, que será desenvolvido no âmbito da CIRA (Comunidade Intermunicipal da Região de Aveiro), visa avaliar e monitorizar os municípios que estão a trabalhar para mitigar os riscos das alterações climáticas.

De referir que este é mais um investimento municipal, a juntar aos vários projetos que estão a ser dinamizados na vertente ambiental, com o intuito de reduzir as emissões de CO2 (dióxido de carbono), contribuindo assim para o desenvolvimento sustentável do município.

Com a duração de dois anos, o projeto vai avaliar a “Pegada Ecológica” (PE) no Município de Anadia, decorrendo em duas fases distintas.

No primeiro ano será feita a avaliação da “Pegada Ecológica” e da biocapacidade do Município. No segundo ano, será desenvolvida a calculadora da PE online, a qual irá permitir aos munícipes calcular a sua própria “Pegada Ecológica” e perceber a dimensão do seu impacto no território e, dessa forma, consciencializar-se sobre os múltiplos impactos humanos no ambiente.

