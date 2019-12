Ingredientes

Cobertura:

• 400 g de chocolate em tablete

• 0,7 dl de leite

• 4 dl de natas

Massa:

• 200 g de açúcar

• 8 ovos

• 1/2 c. (de sopa) de aroma de baunilha

• 200g de farinha de trigo

• Manteiga q.b.

Decoração:

• Azevinho, groselha e açúcar em pó

Preparação

Prepare o creme: parta o chocolate em pedaços e reserve. Num recipiente próprio, leve o leite com as natas ao lume, em banho-maria. Adicione o chocolate picado e mexa até derreter completamente, sem deixar ferver.

Retire o preparado do calor, divida-o em duas porções e deixe arrefecer. Bata uma delas com uma batedeira, até ficar um creme leve e fofo. Esta porção será utilizada para rechear. A outra metade será para cobrir.

Faça a massa: unte um tabuleiro com manteiga e reserve. Ligue o forno a 180 º C. Bata o açúcar com os ovos até ao máximo de volume. Envolva a baunilha, seguida da farinha. Verta o preparado no tabuleiro, leve ao forno já quente e deixe cozer, durante 20 minutos.

Retire e deixe arrefecer. Barre com o creme fofo e coloque no frigorífico, cerca de uma hora. Corte as pontas em diagonal e una-as: uma em cada extremo do tronco e em lados contrários. Cubra toda a superfície com o outro creme e passe com o garfo. Coloque o tronco no frigorífico para firmar. Decore-o com azevinho, groselha e polvilhe com açúcar em pó.