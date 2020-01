André Ribeiro já não é o treinador do Recreio Desportivo de Águeda. O jovem treinador pediu a sua demissão do cargo com efeitos imediatos, e chegou a acordo com a direção do clube para a rescisão do contrato. Com ele sai toda a sua equipa técnica (Sérgio Carvalho, Marco Marques, Miguel Paiva e João Aguiar) que o acompanhou desde a sua chegada a Águeda no início da época. A direção do Recreio de Águeda nomeou, interinamente, para orientar a equipa nas Caldas da Rainha, dois elementos da Academia, Alberto Morais e Rui Silva.