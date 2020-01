Depois do excelente trabalho efetuado na época passada ao serviço do Paredes do Bairro, que culminou com 0 7.º lugar, Paulo Lapa, mais conhecido por Lampadinha, está de regresso para treinar o Ribeira/Azenha. O treinador, que já treinou a formação do Anadia (equipa B), Couvelha e Famalicão, e que substitui Santo António, que passa de novo a adjunto, depois da saída de Mário Rui, tem como missão tirar o clube dos últimos lugares da Zona Sul da 2.ª Divisão da AFA.

Se o Azenha encontrou solução, o seu vizinho Paredes do Bairro continua à procura de substituto para Laurindo Filho, que foi treinar o Nogueirense, da Divisão de Honra da Associação de Futebol de Coimbra.

No último jogo, em casa, na derrota com o Carqueijo, quem esteve no banco foi o diretor Bráulio Miranda, e a presidente, Joana Miranda, tem-se desdobrado em esforços para arranjar um treinador. O Paredes do Bairro também ocupa os últimos lugares da classificação.