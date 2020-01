Ingredientes

• 2 postas de bacalhau demolhadas

• 1 cebola e 1/2 pimento encarnado

• 4 dentes de alho e 1dl de azeite

• 1 folha de louro

• 2 tomates maduros

• 200gr de miolo de camarão

• 500gr de ameijoas

• 1dl de vinho branco

• Sal, pimenta e piripiri

• Um ramo de coentros

• 800gr de puré de batata

• 2 dl de natas cremosas

• 100gr de queijo ralado

• 1 ramo de salsa

Preparação

Leve as postas de bacalhau a cozer. Deixe arrefecer dentro do caldo, retire e escolha de pele e espinhas.

Refogue a cebola, o pimento e os alhos no azeite. Junte o louro, o tomate limpo aos pedaços, o miolo de camarão e as ameijoas. Refogue com o vinho e cozinhe tapado até as conchas abrirem.

Tempere o preparado de marisco com sal, pimenta e piripiri, incorpore o bacalhau e os coentros picados e reserve. Disponha metade do puré de batata num recipiente refractário.

Sobre o puré disponha o preparado de bacalhau e marisco (reserve algum marisco para decorar), regue em volta com as natas e polvilhe com o queijo ralado. Leve ao forno a gratinar por 25 min a 200 ºC.

No final decore com o marisco que reservou e a salsa.