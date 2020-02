São três as sessões de esclarecimento que o Município de Anadia, através do seu Gabinete Técnico Florestal, em parceria com o Serviço de Proteção da Natureza e do Ambiente da GNR e os Bombeiros Voluntários de Anadia, vai realizar no concelho.

Sessões que contam com a colaboração das Juntas de Freguesia de Avelãs de Cima, Moita e de Vila Nova de Monsarros e que visam esclarecer e sensibilizar as populações para as medidas e ações especiais de prevenção contra incêndios rurais (gestão de combustível), o uso do fogo (queimas e queimadas) e o Programa “Aldeia Segura, Pessoas Seguras”.

Três freguesias,

três sessões

As sessões de esclarecimento vão decorrer, em Vila Nova Monsarros, no dia 15 de fevereiro, pelas 21h, na sede da Junta de Freguesia; na Moita, no dia 16 de fevereiro, pelas 9h, na sede da Junta de Freguesia; e em Avelãs de Cima, no dia 20 de fevereiro, pelas 21h, na sede da Junta de Freguesia.

