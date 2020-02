O Velódromo Nacional em Sangalhos recebeu, no fim de semana, os Campeonatos Nacionais de Pista onde se disputaram 42 títulos nacionais.

Os títulos foram distribuídos por diversas categorias, entre ciclistas masculinos e femininos, com as provas de juvenis, cadetes, juniores, elite, masters e paraciclistas. As disciplinas com títulos em disputa foram eliminação, corrida por pontos, perseguição por equipas, perseguição individual, scratch e 500 metros.

O Clube de Ciclismo da Bairrada esteve presente e conquistou 2 títulos nacionais. O júnior Pedro Crispim foi Campeão Nacional em Scratch e a equipa da Bairrada foi campeã nacional de perseguição por equipas, com os atletas Tomás Martins, Pedro Crispim, Francisco Baía e Sérgio Silva.

A competição regressa ao Velódromo Nacional em Sangalhos já no próximo fim de semana, dias 7 e 9, com a disputa do Troféu Internacional Município de Anadia.

Classificações

Scratch. Juvenis femininos: Emília Baía (6.ª). Juniores femininos. Beatriz Pereira (3.ª). Beatriz Martins (4.ª). Juniores masculinos. Pedro Crispim (1.º). Tomás Viegas (12.º). Francisco Baía (21.º).

Eliminação. Juniores femininos: Beatriz Martins (3.ª). Beatriz Pereira (4.ª).

Juniores masculinos: Pedro Crispim (3.º). Miguel Marques (15.º). Tomás Viegas (19.º).

Corrida por pontos. Juniores femininos: Beatriz Pereira (2.ª). Beatriz Martins (7.ª). Juniores masculinos: Pedro Crispim (2.º). Sérgio Silva (7.º). Tomás Viegas (14.º).

Juvenis femininos 500m: Emília Baía (6.ª).

Perseguição por equipas: CC Bairrada (1.º).