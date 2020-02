TAROT | NATUROPATIA | MTC | REIKI | TERAPIAS ENERGÉTICAS | CRISTALOTERAPIA

Por: Teresa Gonçalves

CARNEIRO

21 de março a 20 de abril

CARTA: DEPENDURADO

AMOR – Terá alguma dificuldade em conseguir controlar sentimentos de ciúme. Procure tranquilizar-se.

SAÚDE – Tendência para problemas de anemia. Faça uma alimentação equilibrada.

DINHEIRO – Não deixe que os seus sonhos fiquem guardados em sítios inatingíveis e caiam no esquecimento. Aspire a realizá-los. Dê os passos necessários nesse sentido.

***

21 de abril a 20 de maio

CARTA: MUNDO

AMOR – Período favorável a nível amoroso. Sentirá uma conexão forte com a pessoa com quem partilha a sua vida. Aproveite esta fase de harmonia e reforce laços.

SAÚDE – Sem problemas de ordem maior. Saúde protegida.

DINHEIRO – Poderá contar com algumas recompensas e serão ainda mais valorizadas porque provêm do seu esforço e empenho.

***



GÉMEOS

21 de maio a 21 de junho

CARTA: JULGAMENTO

AMOR – Está nas suas mãos a capacidade de criar novos rumos e trilhar caminhos que o levam a realização dos seus sonhos.

SAÚDE – Mostre que tem força de vontade para encarar um novo desafio para melhorar a sua saúde.

DINHEIRO – Reconheça o seu valor. Reveja prioridades na sua vida e coisas positivas chegarão em tempo útil. Confie em si mesmo.

***

22 de junho a 22 de julho

CARTA: TEMPERANÇA

AMOR – Pode ter de ser mais metódico na gestão do seu tempo a fim de reservar tempo para usufruir com a pessoa amada. Dê-lhe o seu apoio e transmita-lhe calma e segurança.

SAÚDE – Beba infusões e pelo menos 2 litros e água por dia.

DINHEIRO – Pode começar a semana com algumas dificuldades devido à baixa auto-estima. Mostre a sua vontade de vencer.

***



LEÃO



23 de julho a 22 de agosto

CARTA: RODA DA FORTUNA

AMOR – Poderá sentir-se um pouco irritado com o seu par. Aprenda a controlar essa ira. Não utilize palavras que possam magoar os outros.

SAÚDE – Tente deitar-se a horas convenientes para recarregar baterias.

DINHEIRO – Poderão haver intrigas no seu local de trabalho. Não se deixe abalar por discussões desencadeadas por colegas que têm dor de cotovelo por chegar tão longe.

***

23 de agosto a 22 de setembro

CARTA: PAPA

AMOR – Um relacionamento mais sério poderá estar a caminho ou provavelmente já chegou. De nada adianta ir contra as transformações que estão a surgir na sua vida.

SAÚDE – Tendência para fazer refeições demasiado calóricas. Altere essa situação.

DINHEIRO – Excelente altura para delinear novos caminhos. Abrace novas responsabilidades com uma atitude positiva.

***





23 de setembro a 22 de outubro

CARTA: CARRO

AMOR – Não descarregue no seu par as frustrações do seu dia a dia. Invista em momentos de cumplicidade.

SAÚDE – Cuidado com posições esqueléticas incorretas. Faça exercício físico.

DINHEIRO – Se está à procura de um novo trabalho, esta será uma fase favorável. Se já tem um emprego, este é um período em que sentirá um novo impulso de energia criativa.

***

23 de outubro a 21 de novembro

CARTA: MAGO

AMOR – A sua situação sentimental poderá mudar. As coisas terão tendência para ficarem mais intensas.

SAÚDE – Faça uma consulta de rotina ao seu oftalmologista.

DINHEIRO – Poderá ser confrontado por opiniões diferentes da sua, mas o princípio da sabedoria é saber observar e aprender com todas as opiniões.

***

22 de novembro a 21 de dezembro

CARTA: ESTRELA

AMOR – É possível que haja situações familiares para resolver, porém terá tendência a ver os problemas numa perspectiva menos negativa.

SAÚDE – Procure visitar novos lugares para usufruir de ambientes que o podem ajudar a melhorar o seu ânimo.

DINHEIRO – Organize os seus afazeres de forma a ter tempo para tudo e não falhar com compromissos importantes.

***

22 de dezembro a 19 de janeiro

CARTA: IMPERADOR

AMOR – Poderá estar sujeito a várias pressões de ordem familiar. Tente manter a boa convivência. Viva esta fase de renovação com alegria e optimismo.

SAÚDE – Poderá passar por alguns problemas a nível ósseo.

DINHEIRO – Semana pautada por um forte desejo de mudar coisas que já poderiam ter sido alteradas, porém necessita de demonstrar os seus pontos de vista de forma tranquila.

***

AQUÁRIO



20 de janeiro a 18 de fevereiro

CARTA: SOL

AMOR – Poderá eventualmente verificar que as coisas não estão a evoluir da forma como planeava. Tente não agir com demasiada impulsividade, leve as coisas com calma.

SAÚDE – Faça uma alimentação equilibrada.

DINHEIRO – Aja com liberdade. Deve sentir-se mais motivado a fazer mudanças em prol do seu bem estar material.

***



19 de fevereiro a 20 de março

CARTA: LUA

AMOR – Altura certa para refletir e colocar os seus sentimentos no devido lugar porque as escolhas que fizer envolvem forçosamente mudanças na sua vida e terão consequências no seu futuro.

SAÚDE – Tendência para dormir mal.

DINHEIRO – Cuide um pouco mais da sua aparência e ficará mais confiante quando se apresentar em algumas entrevistas de trabalho, porque não sendo o mais importante é algo a não desvalorizar.