O Município de Anadia viu aprovada a candidatura para a implementação de uma rede local de percursos pedestres no concelho.

Denominada de “Anadia Walking Trails”, a candidatura tem um valor global de cerca de 200 mil euros, com financiamento a 80 por cento.

Assim, vão ser criadas seis rotas, com uma extensão aproximada de 10 kms cada, em vários pontos do concelho, designadamente “Rota do Poeta / Trilho Vale do Boi (Moita), Rota do Espumante e do Azeite / São Domingos (Moita), Rota de Pedralva e São Lourenço do Bairro (São Lourenço do Bairro), Rota do Espumante (UF Arcos e Mogofores), Rota de Algeriz (Vila Nova de Monsarros) e Rota da Lagoa de Torres e Vilarinho do Bairro (Vilarinho do Bairro).

A candidatura, apresentada ao Programa de Desenvolvimento Rural (PDR) 2020, no âmbito do GAL Rural da Região de Aveiro – “Renovação de Aldeias”, contempla a criação e georreferenciação dos traçados, limpeza e beneficiação dos percursos, instalação de seis caches (geocaching) por percurso, toponímia, divulgação das rotas e criação de um vídeo promocional do “Anadia Walking Trails”, bem como o desenvolvimento de uma aplicação web para dispositivos móveis.

Segundo a autarquia, este projeto pretende funcionar como um instrumento para a reabilitação, preservação e divulgação do espólio cultural, histórico, paisagístico e ambiental do concelho. Por outro lado, pretende-se ainda que seja um complemento às diversas infraestruturas e equipamentos desportivos existentes.