“Dress a Girl Around the World” é a designação de um projeto nascido em Portugal, no ano de 2016, que consiste, basicamente, em costurar vestidos e calções para crianças que vivem em países carenciados.

Em Portugal são já inúmeros os grupos de voluntários que abraçaram esta iniciativa. Na região, são exemplos o Rotary Club de Águeda e a Universidade Sénior da Curia.

Agora, na freguesia de Avelãs de Cima, no concelho de Anadia, há dez voluntárias que se reúnem para ajudar a vestir crianças desfavorecidas, que vivem abaixo do limiar da pobreza.

Voluntariado

e solidariedade

O projeto “Costurar Sorrisos”, do Grupo de Avelãs de Cima, nasceu em espírito de voluntariado, pela mão de Ana Guerreiro, em estreita colaboração com a amiga Laurinda Calado, e mais tarde por várias pessoas da freguesia que aderiram à causa.

A JB, Ana Guerreiro dá conta de que “o projeto foi apresentado ao presidente da Junta de Freguesia, Manuel Veiga, a quem solicitou apoio logístico e alguns equipamentos”.

A resposta foi, de imediato, um «sim» que levou a mentora do projeto e autarquia local a uma reunião em Lisboa com as mentoras do Dress a Girl Portugal, onde receberam indicações sobre o funcionamento do projeto, desde a conceção do vestuário, até ao respetivo envio.

A funcionar numa das desativadas escolas primárias da freguesia, podemos dizer que “Costurar Sorrisos” tem já a sua sede e está em plena laboração.

É precisamente na escola em frente à sede da Junta de Freguesia de Avelãs de Cima que a equipa de dez voluntárias dá corpo ao projeto.

