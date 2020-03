Os Municípios de Águeda e Vagos avançaram com processos de desinfeção da vias públicas, indo assim ao encontro das orientações da Direção-Geral da Saúde no que diz respeito à limpeza e desinfeção de superfícies no âmbito do combate ao covid-19.

Em Águeda, a desinfeção está a ser feita em vários locais estratégicos, nomeadamente na zona do Mercado Municipal, junto à Câmara, bem como ruas com grande fluxo de peões, higienizando ruas, passeios e mobiliário urbano.

Esta é uma medida que pretende “mitigar os efeitos da propagação do novo Coronavírus junto da população”, refere Jorge Almeida, presidente da Câmara de Águeda.

Esta desinfeção está também a ser realizada em várias freguesias do concelho, pelas juntas locais.

Em Vagos, esta iniciativa da Câmara Municipal será realizada em colaboração com todas as Juntas de Freguesia do Concelho de Vagos e as aplicações serão realizadas às segundas, quartas e sextas-feiras a partir das 20h.

A intervenção é efetuada nos passeios e vias públicas de elevado tráfego de pessoas e serviços, nomeadamente, farmácias, multibancos, zonas comerciais, entre outras, onde é aplicada uma solução à base de hipoclorito de sódio.

O Município de Vagos agradece que, aquando da aplicação do produto, as pessoas se mantenham afastadas para evitar danos nos vestuários e lesões de pele, daí ser executada ao final do dia onde é suposto não haver circulação de pessoas.