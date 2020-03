Até às 18h desta segunda-feira foram detidas 81 pessoas por crime de desobediência, designadamente por violação da obrigação de confinamento obrigatório e por outras situações de desobediência ou resistência. E no mesmo período, foram encerrados 1.565 estabelecimentos por incumprimento das normas estabelecidas, informou o Ministério da Administração Interna.

Dando cumprimento às determinações do decreto que regulamenta o Estado de Emergência, em vigor desde as 00h do dia 22 de março, “a Guarda Nacional Republicana e a Polícia de Segurança Pública têm vindo a desenvolver uma intensa atividade de sensibilização, vigilância e fiscalização junto da população”, diz aquela nota, alertando que perante a imperiosa necessidade de todos contribuírem para conter o contágio da COVID-19, as autoridades insistem no cumprimento rigoroso das medidas impostas pelo Estado de Emergência.