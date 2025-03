Reabilitação do quartel da GNR de Oliveira do Bairro deverá terminar em agosto

Os serviços do Posto Territorial de Oliveira do Bairro foram transferidos, há quase um ano, para os edifícios da antiga escola primária da cidade.

A reabilitação do Posto Territorial de Oliveira do Bairro da Guarda Nacional Republicana (GNR) deverá terminar em meados do próximo mês de agosto.

A informação foi revelada numa reunião de trabalho realizada em finais de fevereiro, que reuniu as várias entidades ligadas à empreitada, nomeadamente a Câmara Municipal de Oliveira do Bairro, representada pelo presidente Duarte Novo, o Ministério da Administração Interna, representado pela Chefe de Divisão de Património e Planeamento de Instalações, Arq. Filipa Cartaxo, a GNR, representada pelo Major Jorge Costa e pelo Sargento Ajudante Rodrigues, e as empresas ligadas ao projeto, fiscalização e coordenação de segurança e execução.

A reunião serviu, nomeadamente, para fazer o ponto de situação dos trabalhos e avançar com o planeamento para a sua conclusão e respetiva inauguração/ início da utilização da infraestrutura por parte dos militares da GNR.

Vistoria em breve

O rigor com que os trabalhos estão a ser executados tem sido uma preocupação constante de todas as partes envolvidas, tendo sido anunciada uma vistoria, a realizar brevemente, pelos serviços do IGAI (Inspeção-Geral da Administração Interna).

Instalações têm 35 anos

A empreitada de reabilitação do edifício das instalações do quartel da GNR de Oliveira do Bairro iniciou-se em abril de 2024, representando um investimento da autarquia local no valor de 1.187.500 euros, que será posteriormente reembolsado pela Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna, na sequência de um Contrato Interadministrativo assinado com a tutela e com a Guarda Nacional Republicana.

As instalações do Posto Territorial de Oliveira do Bairro da GNR, inaugurado em 1990, há muito que evidenciavam insuficiências operacionais e de conforto, com graves problemas de degradação a nível das suas infra-estruturas, com humidade, infiltrações e deficiências nas canalizações, para além da evidente falta de condições de comodidade para os militares e civis.

Pela imagem que aqui publicamos, consegue-se já ter uma ideia de como o quartel da GNR irá ficar, após a sua reabilitação.