O Município de Oliveira do Bairro criou um programa de apoio social excecional e temporário, no âmbito das medidas relativas à situação epidemiológica do COVID-19, para grupos de risco.

Este apoio da autarquia liderada por Duarte Novo é dirigido a pessoas com mais de 65 anos ou deficiência, doentes crónicos, famílias monoparentais ou que se encontrem em situação de isolamento e sem suporte familiar e social.

O programa está em funcionamento a partir de hoje, terça-feira, 17 de março, no horário das 9h às 16h, de segunda a sexta-feira, e os serviços podem ser solicitados através de telefone (234 732 131) ou e-mail (programaapoio.covid-19@cm-olb.pt).

De acordo com Lília Ana Águas, vereadora com o Pelouro da Saúde, o programa vai abarcar “três dimensões, que vão passar pelo apoio psicológico, apoio jurídico e apoio na recolha e entrega de compras e bens essenciais no supermercado, medicamentos e outros produtos de primeira necessidade”.

Segundo a autarca, “estamos a acompanhar, minuto a minuto, a situação de grande gravidade que estamos a viver, de forma a responder com celeridade às necessidades dos nossos munícipes, especialmente dos que mais necessitam de apoio e que se encontram em dificuldades”.