O futuro das grandes ligas de futebol continua a ser uma incógnita devido à pandemia do COVID-19, mas a Federação Portuguesa de Futebol (FPF), com a clara intenção de proteger os mais jovens, tomou uma decisão.

Com efeito, a FPF anunciou o cancelamento de todas as provas de futebol e futsal, tanto masculino como feminino, nos escalões de formação. Não haverá campeões, nem subidas ou descidas.

O facto de as escolas permanecerem encerradas teve um peso determinante na decisão, sendo que os clubes foram naturalmente ouvidos (até ao fecho da nossa edição, ao Anadia não foi comunicada esta decisão e o clube também não foi ouvido).

No comunicado emitido, a direção da FPF visa proteger a população, especialmente os jovens e as crianças que amam o futebol, salvaguardando-os e a todos os seus familiares de perigos bem presentes. Desta forma, assegurar-se-á o valor primordial da saúde e o desenvolvimento desses jovens e crianças, em segurança e estabilidade possíveis.

Com o país em estado de emergência até 2 de abril, cenário que pode vir a prolongar-se de acordo com a evolução da pandemia COVID-19, e com a situação escolar em constante avaliação, podendo manter-se suspensa para lá de 9 de abril, entendeu a Federação que “a prioridade de pais, avós, filhos e netos passará por se dedicarem à proteção uns dos outros e às exigências escolares, em nome do direito à proteção da saúde”.

AFA segue

o mesmo caminho

A direção da FPF deu a conhecer que esta decisão foi acompanhada pelas 22 associações distritais e regionais, a quem cabe também encerrar as suas competições de formação. E a direção da Associação de Futebol de Aveiro não perdeu tempo e seguiu as diretrizes da FPF, ao cancelar, com efeitos imediatos, todos os campeonatos e taças distritais nos escalões de formação ainda não concluídos, relativos à época desportiva 2019/2020, sem haver lugar a subidas ou descidas, nem designação de um campeão.

“Nenhuma deliberação a tomar seria boa para os agentes desportivos e para o saudável desenrolar das competições. Todavia, a AFA entende ser esta a solução adequada”, pode ler-se no comunicado emitido por aquele organismo.

A verdade é que há associações distritais do país que não concordam com esta tomada de decisão da FPF.