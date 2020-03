Assim que a OMS declarou “pandemia” e o governo decidiu colocar o país em alerta, a corrida às prateleiras dos super e hipermercados intensificou-se e a nossa região não foi exceção. Apesar dos apelos, o pânico generalizado instalou-se e, na última semana, estes espaços tiveram uma afluência anormal, com filas nas caixas de mais de uma hora.

Uma situação que se poderá agravar se entretanto for decretado o estado de emergência.

Se é daqueles que tem conseguido resistir, faça a sua lista de compras tendo em conta as reais necessidades do agregado familiar para uma situação de quarentena e de isolamento social que se poderá prolongar.

Mesmo assim, compre apenas os alimentos e bebidas necessários, tendo em conta o tempo que vai estar em isolamento e o número de pessoas em casa, não esquecendo que cada pessoa precisa, em média, de cerca de 14 litros de água por semana.

Tenha em atenção que vai precisar de álcool, produtos de limpeza e de higiene pessoal (sabonete, gel de banho e pasta de dentes), assim como deve ter a sua caixa de primeiros socorros preparada.

Apesar da situação, veja aqui uma janela de oportunidade para em casa confecionar refeições e experimentar receitas novas, que, com toda a certeza, o vão ajudar a passar o tempo em família, envolvendo os mais novos na preparação das refeições e até aventurando-se na confeção de bolos e bolachas caseiras.

Lista de produtos secos

Do arroz, às massas (60 a 70g por pessoa, por refeição), não se esqueça do pão, fatiado ou à unidade, que possa ser congelado. Pode ainda comprar diferentes tipos de farinha e fazer o seu próprio pão em casa.

Deve ter ainda na despensa vários tipos de leguminosas (grão-de-bico, feijão, lentilhas), atum e sardinhas enlatadas.

Os cereais para si e para os mais novos também devem estar presentes na sua lista de compras.

Não se esqueça dos ovos, do azeite ou da polpa de tomate.

Congelados e pré-cozinhados

A oferta é variada e para além da carne e do peixe, o seu congelador deve ter ervilhas, cenouras, brócolos, grelos, espinafres ou puré de batata congelada.

Depois tem as pizzas, os rissóis e um vasto conjunto de refeições pré-cozinhadas que pode guardar e alternar com as refeições que vai preparar.

Laticínios e frescos

Tenha em atenção a quantidade de pessoas que bebem leite, comem iogurtes e compre apenas o necessário, tendo em conta que a média é de 3dl de leite por pessoa, por dia e um a dois iogurtes.

Se consomem manteiga, fiambre e queijo, prefira comprar a quantidade habitual para que não se estrague, verificando sempre os prazos de validade.

Os vegetais não devem ser esquecidos, sejam os de menor ou maior durabilidade. Com estes últimos (couves, courgettes, cenoura, alho francês, cebola, batatas) pode fazer vários tipos de sopa.

O mesmo se passa em relação à fruta, desde as bananas, mangas e uvas (de menor durabilidade), às maçãs, pêras, laranjas e tangerinas, que duram mais uns dias.

Cuidados com os bebés

Muitas famílias têm bebés em casa e se for o caso, faça um cálculo das fraldas que vai precisar, mas também dos cremes, champôs e toalhetes.

Já em matéria de alimentação, verifique as eventuais necessidades de sopas, papas, bem como de compotas e iogurtes.

Animais de estimação

Tenha em atenção as necessidades dos seus amigos de quatro patas. Não se esqueça que vão precisar de comer nas próximas semanas.

Se tiver gatos, não se esqueça que, para além da ração, vai precisar de areia para o caixote, mas se tiver um cão, caso não possa vir passeá-lo à rua, poderá ter de adquirir resguardos para o chão.

Esta e outras notícias na edição de 19 de março de 2020 do JB