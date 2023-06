Sacos plásticos transparentes vão continuar mas vão ser pagos por clientes

Devia entrar hoje em vigor a Lei que proibia o uso de sacos de plástico transparentes, nomalmente usados para pão, fruta ou legumes, mas o Governo decidiu que os mesmos vão continuar mas serão cobrados aos clientes.

A utilização destes sacos devia ser proibida a partir de hoje, dia 1 de junho, com a entrada em vigor daquela Lei, mas, segundo avançou ontem o Jornal de Notícias, o Governo acabou por recuar, preparando-se agora para começar a cobrar por estes sacos de utilização única nos supermercados, padarias, frutarias e peixarias, etc..

Segundo aquele periódico, que cita fonte do Ministério do Ambiente e da Ação Climática (MAAC), o Governo “está, neste momento, a ultimar o diploma que prevê a alteração desta norma”, não revelando, no entanto, quando deverá entrar em vigor a obrigatoriedade do pagamento, por parte dos clientes, destes sacos ultraleves.

Também é desconhecido, para já, o preço a ser cobrado aos clientes por estes sacos.