Oliveirense lidera investigação que desenvolveu comunicações seguras para o Estado

O oliveirense Armando Humberto Pinto lidera a equipa de investigadores da Universidade de Aveiro (UA), do Instituto de Telecomunicações e Departamento de Eletrónica Telecomunicações e Informática (DETI), que desenvolveu e participou na experiência de uma nova tecnologia para comunicações seguras na Defesa, entre o Estado Maior das Forças Armadas e o Comando Aéreo, em Lisboa. Tratou-se de uma experiência de transmissão quântica que garante comunicações seguras, nomeadamente, detetar se alguém está a tentar interceptar a comunicação.

A experiência de transmissão quântica decorreu a 30 de junho e foi realizada em colaboração com várias entidades. Para além das Forças Armadas, envolveu também o Gabinete de Segurança Nacional, o Instituto Superior Técnico e a empresa Deimos.

A experiência foi uma ação de preparação nacional para o projeto Discretion, que se está a iniciar, liderado pela Deimos Engenharia, a filial da Elecnor Deimos em Portugal. O projeto será desenvolvido por uma equipa composta também pelo Instituto de Telecomunicações (IT), Instituto Superior Técnico, Altice Labs e Adyta Lda. (todas entidades portuguesas), Telefonica Investigación y Desarrollo S.A.U., Universidad Politécnica de Madrid (ambas de Espanha), Austrian Institute of Technology GmbH e Nextworks, de Itália.

O projeto Discretion visa integrar e combinar as tecnologias de redes definidas por software (SDN) e as tecnologias de distribuição de chaves quânticas, desenvolvidas em Aveiro. Juntamente com redes óticas herdadas, vai ser possível construir uma arquitetura de controlo de rede altamente segura, escalável e resiliente para serviços avançados de operações táticas. Em comparação com a abordagem tradicional, onde as interfaces de configuração e gestão da rede são tipicamente proprietárias e ligadas a um fabricante específico, a SDN representa uma revolução que suporta uma maior evolução da rede, abrindo-a a tecnologias potencialmente disruptivas como a distribuição de chaves quânticas (QKD) e tecnologias quânticas em geral.

Esta tecnologia reforçará a autonomia da defesa europeia em comunicações seguras e permitirá às forças armadas europeias utilizar também o Espectro de Radiofrequências para atividades militares.

Armando Humberto. natural e residente em Oliveira do Bairro, é licenciado em Engenharia Eletrónica e Telecomunicações e doutorado em Engenharia Eletrotécnica. É professor universitário no Departamento de Engenharia Eletrónica, Telecomunicações e Informática da Universidade de Aveiro, desde 1997. É ainda investigador, e membro da Comissão de Gestão, do Polo de Aveiro do Instituto de Telecomunicações, onde lidera este grupo de investigação dedicado ao desenvolvimento de tecnologias e comunicações quânticas.