ALDI investe 4 milhões em nova loja com dois pisos na Mealhada

Em linha com o seu plano de expansão traçado para 2023, a ALDI abriu esta manhã a sua primeira loja na Mealhada, totalizando, assim, 136 lojas em Portugal. Com o objetivo de garantir uma oferta discount única e uma experiência de compra diferenciadora aos mealhadenses, esta loja apresenta uma estrutura de dois andares, resultado de um investimento de cerca de quatro milhões de euros.

Para celebrar a recém-chegada da nova loja à cidade, o presidente da Câmara Municipal da Mealhada, António Jorge Franco, e a sua comitiva estiveram presentes, esta manhã, na cerimónia de inauguração.

De forma a garantir a maior comodidade e a proporcionar o maior conforto na visita à loja, a ALDI oferece aos clientes um piso superior dedicado à área de vendas, com cerca de 1.040m2; e, um piso inferior, no qual se situa um parque de estacionamento coberto e gratuito com mais de 80 lugares, entre os quais, quatro postos de carregamento para veículos elétricos, lugares para mobilidade reduzida, suportes para bicicletas e dogs parking. Além disso, também disponibiliza estacionamento exterior, bem como dois acessos ao interior da loja: um pela Av. Dr. Luiz Correia Navega e outro pela Rua Mouro. A nova loja encontra-se igualmente numa localização privilegiada, em frente ao Cineteatro Messias junto à Nacional 1, idealizada para chegar a todos os que habitam, visitam ou se deslocam diariamente entre concelhos para trabalhar.

“Uma vez que a loja mais próxima se situa em Santa Clara, a 20 km da Mealhada, fazia-nos todo o sentido chegar ao concelho e poder disponibilizar aos mealhadenses uma oferta diferenciadora, de qualidade e a preços acessíveis. Queremos estar ao lado das famílias portuguesas do centro litoral e oferecer-lhes mais poder de escolha no momento de fazer compras inteligentes”, afirma João Braz Teixeira, Managing Director Expansion and Construction da ALDI Portugal. “Além disso, esta é uma região importante quer em termos de turismo, como em termos de deslocação, para aqueles que habitam nos concelhos limítrofes, pelo que acreditamos no potencial da Mealhada e estamos com boas expectativas para esta loja”, acrescenta.

Além da construção da loja, junto ao seu mais recente espaço, o retalhista discount procedeu ainda à criação de uma praceta, com uma zona de passeios e estacionamento, para proporcionar maior conforto a quem circule e resida nesta zona.

Loja mais sustentável, social e criadora de emprego

Ao nível da eficiência energética, o novo espaço é também composto por um sistema de iluminação e de consumo de eletricidade eficiente, através da utilização de iluminação LED (no interior e exterior de loja, incluindo parque de estacionamento), sistemas de refrigeração modernos e uma pré-instalação para painéis fotovoltaicos, para posteriormente concretizar a instalação na cobertura da loja e privilegiar o consumo de energia renovável.

Para assegurar a abertura e funcionamento desta nova loja, foram criados cerca de 20 novos postos de trabalho, sendo que, uma vez que a ALDI dá sempre prioridade ao recrutamento local, praticamente 100% dos funcionários residem no concelho. Dos novos colaboradores, quase metade encontrava-se em situação de desemprego, tendo sido dada a oportunidade de voltarem a integrar o mercado laboral.

Com o objetivo de apoiar a comunidade local, a ALDI estabeleceu uma parceria com a Santa Casa da Misericórdia da Mealhada para apoiar os utentes da instituição e famílias em situação de carência, através da doação diária dos seus excedentes alimentares.

A ALDI Portugal iniciou a sua atividade em 2006 e conta, atualmente, com mais de 130 lojas e cerca de 2.600 colaboradores. Com um posicionamento assente na forte oferta de produtos frescos e marcas exclusivas, a ALDI apresenta uma gama alargada na área da frescura, produtos biológicos, vegetarianos e vegan, sem glúten e sem lactose, de elevada qualidade a preços competitivos. Para corresponder às necessidades do mercado português, a ALDI Portugal dá preferência aos produtores nacionais em várias categorias, como nas frutas e legumes ou no peixe e carne fresca, onde a maior parte dos produtos é de origem nacional.