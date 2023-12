Supermercados Ponto Fresco “enfiam o barrete” por uma causa solidária

Durante este período festivo, as lojas Ponto Fresco disponibilizam um conjunto de produtos solidários alusivos ao Natal, cujas vendas revertem, na íntegra, para a Associação Salvador.

Oliveira do Bairro

Sob o lema “Natal Solidário”, os supermercados Ponto Fresco, com lojas em Oiã e Mamarrosa, juntaram-se à Associação Salvador, entidade que tem como missão promover a inclusão e melhorar a qualidade de vida das pessoas com deficiência motora.

Com valores empresariais fortemente alavancados na responsabilidade social, os supermercados Ponto Fresco têm já um percurso associado a causas solidárias, das mais conhecidas Pirilampo Mágico ou Banco Alimentar, ao apoio a entidades de âmbito local.

Este ano, a escolha recaiu sobre a Associação Salvador. Além da nobilíssima missão, há uma identificação muito forte com os valores de resiliência e superação do seu fundador, Salvador Mendes. Trata-se de alguém que, na sequência de um acidente de mota, ficou tetraplégico com apenas 16 anos. Contudo, isso não o impediu de encarar a vida: licenciou-se, casou-se, é pai e praticante de vários desportos. Um exemplo inspirador que merece ser conhecido e divulgado.

Desta forma, e durante este período festivo, as lojas Ponto Fresco disponibilizam um conjunto de produtos solidários alusivos ao Natal, cujas vendas revertem, na íntegra, para a Associação Salvador. Uma camisola idealizada pelo humorista António Raminhos, tote bags ou garrafas térmicas são alguns dos artigos disponíveis.

Além de assumir o papel de entidade parceira que assegura toda a logística inerente à iniciativa, os supermercados Ponto Fresco também dão o seu contributo financeiro direto com a aquisição, entre outros, de várias dezenas de Barretes de Natal, um dos símbolos mais emblemáticos da campanha. Estes “Barretes Solidários” foram distribuídos por toda a equipa que os está a utilizar nos seus postos de trabalho. Além do valor monetário, é uma forma de dar visibilidade à iniciativa e incentivar, pelo exemplo, à participação da comunidade.