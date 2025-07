Equipa de Oliveira do Bairro conquista “Fair Play” em Torneio de Futebol de Rua

Os cinco jovens, residentes em Oiã e filhos de beneficiários do projeto social “Uma Casa para (onde) Mudar”, promovido pela autarquia de Oliveira do Bairro, receberam um Certificado de Participação, uma medalha e um equipamento completo da Seleção Nacional Portuguesa de futebol.

O Município de Oliveira do Bairro participou na fase distrital do Torneio Nacional de Futebol de Rua 2025, que se realizou no dia 5 de julho, em Taboeira.

A equipa bairradina, constituída por Adolfo, Adolfo Mariano, José, Sérgio e Tomás, conquistou a Taça de Equipa FairPlay 2025, pela demonstração dos valores inerentes à competição: comunicação não-violenta, respeito, resolução de conflitos e resiliência.

O vice-presidente da Câmara Municipal de Oliveira do Bairro e responsável pelos pelouros da Coesão Social e da Habitação, Jorge Pato, manifestou a sua “enorme satisfação com a prestação da equipa”, que venceu, na sua opinião, “o troféu mais importante que estava em disputa, pelo comportamento exemplar que tiveram dentro e fora do campo”.

Na parte da manhã, os jogadores de todas as equipas participaram no workshop da Iniciativa “MOVE-TE, Faz Acontecer”, promovido em conjunto com o Programa Juventude em Ação e com o PNED – Plano Nacional de Ética no Desporto, que abordou as competências e os valores indispensáveis ao processo de capacitação dos participantes no torneio.

A competição propriamente dita decorreu na parte da tarde, com jogos repletos de energia, espírito de equipa e histórias de superação, num ambiente de enorme convívio e partilha.

No final da competição, a alegria dos jogadores da equipa oliveirense era mais do que evidente e esse foi, de acordo com o autarca, “mais um motivo para reconhecer que os objetivos que tínhamos traçado para esta atividade foram plenamente atingidos, e que passaram pela promoção da integração e do desenvolvimento de competências sociais através de novas experiências e contextos”. Este projeto é também, segundo Jorge Pato, “uma forma de combate aos estigmas e estereótipos que visam comunidades mais vulneráveis e um motor de mudança e transformação de mentalidades, tendo por base a solidariedade e o respeito pelo outro”.

A Grande Final Nacional do Torneio Nacional de Futebol de Rua 2025 vai disputar-se na cidade de Beja, entre 23 e 27 de julho.

O projeto Futebol de Rua promove a prática desportiva como estratégia inovadora de intervenção social e aquisição de competências pessoais e sociais, indispensáveis à capacitação e integração social. Em Portugal, este projeto é promovido pela Associação CAIS desde 2004, em parceria com inúmeras entidades públicas e privadas.

“Uma Casa para (onde) Mudar” é um projeto que visa apoiar pessoas em situação de sem-abrigo em Oliveira do Bairro. O projeto, cofinanciado pelo CENTRO 2030, assenta num acompanhamento de proximidade focado na capacitação das pessoas com vista à sua integração plena.