V Falcão Cup: Futuro do futsal feminino passou por Oliveira do Bairro

O Pavilhão Municipal de Oliveira do Bairro e o Pavilhão da ADREP encheram-se de talento, fair-play e emoção no primeiro fim de semana do torneio Falcão Cup, organizado pelo Oliveira do Bairro Sport Clube (OBSC). Oliveira do Bairro transformou-se assim na capital nacional do futsal feminino de formação. O prestigiado torneio reuniu equipas de norte a sul do país, trazendo à região algumas das maiores promessas da modalidade nos escalões de sub-15 e sub-19.

A competição dividiu-se entre o Pavilhão Municipal e o Pavilhão da ADREP, este último acolhendo os jogos na manhã de sábado, numa verdadeira moldura humana de apoio às jovens atletas.

O torneio primou pela elevada qualidade competitiva, contando com emblemas de referência, para além do próprio OBSC, como o Matosinhos Futsal, SL Benfica, S. Viseu e Benfica, EDC Gondomar, GRC Nun´Álvares, Novasemente GD, CCD Ordem, Santa Luzia FC e AR Santo Cristo.

Após dois dias de jogos intensos, pautados pelo equilíbrio e pela entrega total, as grandes decisões ditaram os seguintes vencedores: Campeãs Sub-15 – SL Benfica; Campeãs Sub-19 – OBSC.

Para além do espetáculo desportivo, a organização fez questão de deixar um agradecimento às dezenas de voluntários que se desdobraram em esforços ao longo de todo o fim de semana. “A sua dedicação e espírito de entreajuda foram a chave para o sucesso na gestão de bem receber quem visitou as nossas terras”, refere o clube.

A bola não para e o V Falcão Cup regressa já nos dias 19, 20 e 21 de junho. A segunda vaga do torneio será dedicada aos escalões de sub-13 e sub-17 e promete elevar ainda mais a fasquia, contando desta vez com a presença de equipas do país vizinho, Espanha, trazendo um entusiasmante cariz internacional à competição. O OBSC deixa o convite à comunidade para voltar a encher as bancadas e apoiar o desporto no feminino.