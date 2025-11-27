Black Friday em Anadia com adesão de 50 agentes económicos

Iniciativa decorre esta sexta-feira e sábado e visa promove o comércio local, incentivando os residentes e visitantes a realizarem as suas compras em Anadia.

Esta sexta-feira e sábado, dias 28 e 29 de novembro, Anadia vai ser palco do Black Friday, promovido pela marca “Viver Anadia”, que resulta do projeto Bairro Comercial Digital – Anadia Digita@ll, um consórcio do Município e da ACIB – Associação Comercial e Industrial da Bairrada. Durante dois dias, os visitantes poderão usufruir de descontos especiais e imperdíveis.

A iniciativa conta com a adesão de cerca de 50 agentes económicos de diferentes setores de atividade da economia local. Pretende-se, assim, envolver a comunidade local e atrair um maior número de visitantes à cidade de Anadia, com um vasto leque de promoções e atividades de rua.

Paralelamente, conta ainda um vasto programa de animação de rua que, durante o dia, animará as principais artérias da cidade de Anadia e da Curia.

A iniciativa tem como objetivos apoiar o comércio local, incentivando os residentes e visitantes a realizarem as suas compras em Anadia, contribuindo assim para o desenvolvimento económico da região. Por outro lado, pretende-se promover o espírito comunitário, ao criar um ambiente atrativo e envolvente que estimule o consumo local e a valorização dos comerciantes da cidade.