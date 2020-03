Oliveira do Bairro é o sexto município do distrito de Aveiro a abrir um Centro Local de Apoio à Integração de Migrantes (CLAIM). O ato inaugural aconteceu na sexta-feira, dia 28 de fevereiro, pela mão da ministra de Estado e da Presidência, Mariana Vieira da Silva, numa cerimónia que trouxe também a Oliveira do Bairro a secretária de Estado para a Integração e as Migrações, Cláudia Pereira.

Antes da visita e inauguração do novo espaço, o Município de Oliveira Bairro, representado pelo presidente Duarte Novo, e o Alto Comissariado para as Migrações, através de Luísa Ferreira Malhó, rubricaram o documento que formalizou a criação do serviço e que levou a ministra a enaltecer o facto de “Oliveira do Bairro ter este particular de fazer um caminho diferente daquele que alguns escolhem, mostrando que nos cabe a todos organizarmo-nos para integrar os nossos migrantes”.

Destacando não só a vontade de receber as pessoas, mas com preocupações ao nível da integração, Mariana Vieira da Silva aliou Oliveira do Bairro aos 106 serviços já inaugurados no país, saudando a autarquia oliveirense por “essa clareza de objetivos”, num distrito onde passam a existir seis CLAIM, entre eles o primeiro do país numa universidade (Universidade de Aveiro). A governante não esqueceu todas as outras preocupações e serviços do município, que quer deixar “um trabalho muito positivo nesta área”. Por tal, “é muito bom sentir que por todo o país há uma visão comum, muito diversificada, do caminho que precisamos de fazer nesta área”.

Serviços

Este Centro Local de Apoio à Integração de Migrantes é um serviço de atendimento e de suporte ao migrante, que presta apoio e informação geral em diversas áreas, tais como: regularização, nacionalidade, reagrupamento familiar, habitação, retorno voluntário, trabalho, saúde, educação, entre outras questões do quotidiano.

O objectivo do CLAIM é apoiar em todo o processo do acolhimento e integração dos migrantes, articulando com as diversas estruturas locais, e promovendo a interculturalidade a nível local.

O CLAIM de Oliveira do Bairro funciona no edifício do Quartel das Artes (nas antigas instalações do Espaço Cidadão), com atendimento presencial às segundas, quartas e quintas-feiras, das 9h30 às 12h30, e às terças e sextas-feiras das 14h30 às 17h30.