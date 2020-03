Chama-se JOB(S)olidarity e trata-se de um projeto de estágios e emprego de âmbito europeu que foi desenvolvido no Centro de Juventude de Águeda (CJA), numa ação local que envolveu duas jovens em contexto de trabalho e que terminou em fevereiro. Esta iniciativa está centrada no apoio ao trabalho de jovens com menos oportunidades, dando-lhes ferramentas para responderem às opções de trabalho europeias, com a função de depois as transmitirem a outros jovens.

Tendo em conta os problemas por que muitos jovens estão a passar, nomeadamente alguns que estão em situação de exclusão social, o que tem como consequência direta o défice de competências profissionais, pessoais e sociais, que não lhes permite integrar o mercado de trabalho de uma forma consciente e adaptável, o CJA decidiu integrar um projeto de combate a esta realidade que é transversal aos vários países europeus.

Esta iniciativa permite fomentar a inclusão social de jovens com menos oportunidades nas diferentes opções no mercado europeu, bem como dar possibilidades de emprego a jovens, facilitando a sua transição para o mercado de trabalho.

Através do JOB(S)olidarity, as duas participantes que trabalharam no CJA desenvolveram atividades de informação, de consciencialização e de formação dos jovens com menos oportunidades com vista à sua adesão às oportunidades europeias. Com um contexto social dificultado, em que as barreiras e as limitações impostas são múltiplas, foi relevante o desenvolvimento de competências e aprendizagens, quer através da partilha de know-how, como através da experimentação do mercado de trabalho.

“Participar no JOB(S)olidarity deu-me a oportunidade de perceber como funciona o dia-a-dia de uma organização, senti que estava no mercado de trabalho”, disse Carolina Vale, uma das jovens envolvidas no projeto no CJA.

O JOB(S)olidarity é um projeto apoiado pela Agência Nacional Erasmus+ Juventude em Ação e financiado pelo Corpo Europeu de Solidariedade.