O Colégio dos Salesianos de Mogofores abre portas ao 1.º Ciclo do Ensino Básico com evento Open Day que terá lugar no próximo dia 7 de março. Aberto ao público, este Open Day terá atividades, durante toda a manhã, para os mais pequenos, nas áreas da ciência, novas tecnologias e desporto.

O Colégio, que tem uma oferta educativa do 2.º ciclo ao ensino secundário, alarga agora a oferta educativa ao 1.º ciclo com uma estratégia educativa diferenciadora, que irá apresentar publicamente já no próximo dia 7 de março, a partir das 9h30, nas instalações do colégio.

O Evento Open Day pretende marcar a abertura do 1.º ciclo com uma apresentação formal do projeto educativo aos pais. Seguem-se várias atividades gratuitas para os mais pequenos: WE science (observação do mecanismo de ventilação de um pulmão, utilização de microscópio e produção de pega monstros e areias movediças); WE tech (aprender a programar um robô Lego 3D) e WE jump (demonstração de ginástica em aparelhos gímnicos, em que os mais pequenos são convidados a saltar também).

Após um plano de modernização que teve início em 2017 e que incidiu nas instalações, recursos de ensino, novas tecnologias e transportes, aumento da oferta de atividades de enriquecimento curricular (ArtiSport), a abertura do 1.º ciclo vem agora complementar a oferta educativa existente, com o objetivo de continuar a apresentar-se como um projeto verdadeiramente singular no panorama educativo da região.