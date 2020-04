Chegou a altura das decisões. Depois de ouvidos todos os clubes, a direção da Associação de Futebol de Aveiro irá reunir, esta quinta-feira, em videoconferência, com os clubes seus filiados para transmitir a decisão quanto ao fecho da época desportiva 2019/2020, bem como as alterações aos quadros competitivos preparadas para as épocas seguintes.



Dado o elevado número de clubes a participar na reunião e a capacidade da plataforma, as reuniões serão divididas por modalidades. Assim, pelas 21h será comunicada a decisão aos responsáveis pelos clubes do Campeonato SABSEG, da 1.ª Divisão Distrital e da 2.ª Divisão Distrital de futebol. Uma hora mais tarde arranca a reunião dedicada às equipas do Campeonato Grande Hotel de Luso e da 2.ª Divisão Distrital de futsal.

A comunicação será realizada através da plataforma Zoom, pelo que se solicita que os clubes entrem em contacto com Simão Castro Vide, através do email simao.vide@afaveiro.pt, para poderem participar na reunião.