A Associação de Futebol de Aveiro, depois do cancelamento dos campeonatos, decidiu o fecho da época 2019/2020, permitindo a subida aos clubes que à data da suspensão se encontraram em lugares de subida. Assim sendo, Fermentelos e LAAC, na 1.ª Divisão Distrital, sobem ao Campeonato SABSEG, e Bustos, na altura 2.º classificado na 2.ª Divisão – Zona Sul, garantiu a subida à 1.ª Divisão. Por força da reformulação dos campeonatos para as próximas temporadas e com as competições a serem dividas em duas séries, esta medida abrangeu mais clubes na subida de divisão, com Mealhada (3.ª) e Juve Force (4.º), na 2.ª Divisão – Zona Sul, ascenderem à 1.ª Divisão Distrital.

Mais desenvolvimentos na próxima edição impressa de 30 de abril