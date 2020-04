A Câmara de Anadia alerta os munícipes para a necessidade de manter as tampas dos contentores de lixo sempre fechadas, ao contrário de informação falsa que tem circulado, onde se apela ao contrário. O município pede ainda que haja um maior cuidado no manuseamento dos contentores, designadamente utilizando o pedal, sempre que possível, para abrir a tampa.

Deve-se, por outro lado, tentar reduzir o desperdício que se produz em casa. Se existirem casos de contaminação ou suspeita em casa deve colocar no lixo comum todos os resíduos. Neste caso, deve usar sempre dois sacos de lixo, com enchimento até dois terços da sua capacidade e fechados.

Quem tiver os chamados “monstros”, como colchões, móveis ou resíduos elétricos e eletrónicos, não os deve deixar junto aos contentores, deve sim ligar para a Linha Verde: 800 207 081.