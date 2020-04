Continuam a subir os casos de COVID-19 na Bairrada. Segundo os dados do boletim epidemiológico diário da Direção-Geral da Saúde (DGS) para este domingo, dia 25, acrescidos de dados de outras entidades da saúde, a Bairrada soma um total de 213 infetados com o novo coronavírus desde o início da pandemia (mais 16 que ontem), embora dizendo respeito a 81% dos casos totais confirmados, adverte a DGS. Entretanto, a Câmara de Águeda citando dados do ACES do Baixo Vouga aponta o número de 53 infetados (44 nas contas da DGS) e a Câmara de Oliveira do Bairro aponta 40, quando no boletim diário não vai além dos 18.

Segundo os números acabados de apresentar, acrescidos de outros dados de autarquias e entidades da saúde, Águeda continua a ser o concelho com mais casos na Bairrada (53), seguindo-se Cantanhede (50), Oliveira do Bairro (40), Anadia (36), Vagos (18) e Mealhada (16).

Recorde-se que ontem, sábado, foi a enterrar,a 9.ª vítima mortal na Bairrada associada à COVID-19. Um homem de 82 anos, da Pedreira de Vilarinho, na Freguesia de Vilarinho do Bairro, acabou por falecer na noite da passada quinta-feira, no Hospital dos Covôes, em Coimbra, por complicações de saúde relacioanadas com o vírus. Leia aqui.

A nível nacional, o boletim epidemiológico diário da DGS dá conta que há um total de 903 óbitos, mais 23 nas últimas 24 horas. Em termos de casos positivos, temos um aumento de 472 novos casos desde ontem , sendo agora de 23.864 o número total de infetados no país.

Do total das pessoas infetadas, a grande maioria está a recuperar em casa, totalizando 20.627 (mais 432). Os dados indicam que 1.005 estão internados, sendo que 182 estão em Unidades de Cuidados Intensivos.

No registo de recuperados, hoje há um total de 1.329 (eram ontem 1.277).