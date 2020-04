Um homem de 82 anos, da Pedreira de Vilarinho, na Freguesia de Vilarinho do Bairro, acabou por falecer na noite da passada quinta-feira, no Hospital dos Covôes, em Coimbra, por complicações de saúde relacioanadas com a COVID-19.

As cinzas do octogenário, cremado no Crematório do Cemitério de Taveiro, seguiram para jazigo de família este sábado, dia 25 de abril.

Com esta morte, a Bairrada passa a registar 9 óbitos ligados ao novo coronavírus, juntando-se às três de Anadia, duas do concelho de Cantanhede. Nos restantes concelhos bairradinos de Águeda, Mealhada, Oliveira do Bairro e Vagos há o registo de um óbito por cada um deles.