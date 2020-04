O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, ligou esta sexta-feira ao presidente da Câmara de Oliveira do Bairro, Duarte Novo, para se inteirar das medidas que o executivo está a preparar para combater a pandemia da COVID-19 e agradecer o trabalho que se esta a fazer localmente neste sentido, diz a autarquia nas redes sociais.

“Duarte Novo agradeceu o contacto e fez questão de manifestar a sua preocupação com a população mais idosa do concelho, especialmente a que está nos lares, recordando ao presidente da República todas as medidas que a autarquia já implementou”, pode ler-se no comunicado feito no Facebook.

“Marcelo Rebelo de Sousa deixou uma felicitação a todas as entidades que no concelho lutam, todos os dias, contra esta pandemia, bem como a todos os munícipes de Oliveira do Bairro, pelo comportamento que estão a ter, respeitando o isolamento social”, termina a mesma nota.