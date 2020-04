A Guarda Nacional Republicana e a Polícia de Segurança Pública irão realizar, a partir de dia 9 e até ao próximo dia 13 de abril, segunda-feira, operações de intensificação do patrulhamento, ações de sensibilização e fiscalização, em todo o território nacional, em estreita articulação, cooperação e colaboração, com o objetivo de apoiar a população e garantir o cumprimento das normas do Estado de Emergência e as que especificamente vigorarão nesta janela temporal específica.

Fique em casa nesta Páscoa.