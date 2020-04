Portugal com 11.730 infetados e 311 mortes. O número de infetados aumentou em 452, houve 16 mortes e o número de doentes recuperados quase duplicou, passando de 75 para 140 em relação ao relatório de domingo.

4500 pessoas aguardam resultado laboratorial e 23.470 estão sob vigilância das autoridades de saúde. Há 1084 pessoas internadas (mais 15 do que no domingo), 270 nos cuidados intensivos (mais 3).

Segundo os dados da Direção-Geral da Saúde para a Bairrada a situação é muito semelhante à de ontem, domingo, com Águeda a passar para os 25 infetados. Cantanhede mantém os 22, Oliveira do Bairro e Anadia com 11, Vagos e Mealhada continuam com 8 casos, cada.