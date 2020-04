O benefício do uso de máscaras para a questão da pandemia COVID-19 tem sido uma das grandes questões e aquela que mais discussão ter gerado entre a comunidade científica e os profissionais de saúde. O uso ou não, os benefícios ou prejuízos desta prática têm feito esgrimir os mais variadíssimos argumentos.

Depois do uso desaconselhado de máscaras pela população no início dos efeitos da pandemia no nosso país, admitindo-se até que seria prejudicial para o combate à mesma, o certo é que a pressão dos últimos dias, quer da Ordem dos Médicos, quer do Sindicato Independente dos Médicos, trouxe o assunto para o topo das prioridades.

Nesta segunda-feira, dia 13, foi mesmo a ministra da Saúde, Marta Temido, a anunciar que a Direção-Geral da Saúde adotou novas medidas quanto à utilização de máscaras na população em geral, após recomendação do Centro Europeu de Prevenção e Controlo das Doenças. Os efeitos adversos ao seu uso caíram, sendo mesmo aconselhado “em espaços interiores, fechados e com um número elevado de pessoas”, como supermercados e transportes públicos, por exemplo.

A este propósito ouvimos dois profissionais da Bairrada sobre o assunto: o médico Arlindo Vidal e a enfermeira Silvana Marques. Para ler na edição impressa de 16 de abril ou pode ler aqui.