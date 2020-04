Camião despistou-se na EN 333 esta tarde. Não há feridos.

Apesar do aparato, o acidente, entre Perrães e Oiã, com alerta às 18h41, não provocou ferimentos significativos no condutor do camião.

Estiveram no local o INEM e viatura de desencarceramento dos Bombeiros de Oliveira do Bairro, com um total de sete operacionais.

O condutor do camião não quis ser transportado para o hospital. ...

Photo