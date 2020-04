A Associação Desportiva e Cultural de Vila Nova de Monsarros festejou, no passado dia 23 de abril, 57 anos de existência. Não da melhor maneira que os seus responsáveis pretendiam, pois a COVID-19 não permitiu grandes festejos. Agora é olhar para o futuro. David Carvalho, presidente do clube (irá continuar em funções), em entrevista a JB, falou do impacto a nível financeiro com o fim prematuro das atividades, não concordou com a decisão da AFA, e diz que vem aí um ano desafiante.